В Украине не обнаружили британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса SARS CoV 2, такие данные поступили из немецкой клиники «Charite».

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 26 февраля, передает Украинская Правда.

— Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории нашей страны, сегодня не подтвердило наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения, мутации (коронавируса, – прим.). Это мы получили первые результаты образцов из клиники «Charite», куда отправляли на исследование биоматериал, отобранный у больных в Украине. А также мы ожидаем на следующей неделе результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут исследованы образцы, взятые у тяжелобольных в Ивано-Франковской области, — и будем знать, циркулируют ли у нас прошлые штаммы, или уже есть новые штаммы, которые приводят к росту числа случаев коронавирусной болезни, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 февраля, коронавирусную болезнь обнаружили у 8 тысяч 3 человек. Также 4 тысячи 244 пациентов выздоровели, а 146 — умерли от осложнений.

Также напомним, что аналитики отнесли Николаевщину к зоне высокого риска вспышки COVID. Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях является критической.