Вчера, 23 мая около ста горожан в вышиванках прошли маршем по центру города.

Об этом информирует Суспільне Миколаїв.

Активисты собрались возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери и прошли по улицам Садовой, Адмиральской и Соборной.

— Маршрут «Марша вышиванок» более или менее традиционный. Есть более сокращенный, но мы решили, поскольку давно этого не было из ковидных ограничений, все же пройтись по такому маршруту, — рассказал организатор марша Станислав Мартиросов.

Фотографиями также поделился фотограф Дмитрий Удовицкий.

В 16:00 люди начали движение, первая остановка была у памятника «Небесной Сотни». Здесь спели гимн и почтили память погибших минутой молчания.

Через парк «Сердце города» колонна вышла на Адмиральскую. За зданием областной администрации повернули к мемориалу «Струны памяти». После улицы Соборной пошли к Областному дворцу культуры.

Напомним, 2 мая в Одессе проходили памятные мероприятия, посвященные погибшим в результате столкновений, устроенных пророссийскими сепаратистами и боевиками.