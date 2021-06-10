Сегодня, 10 июня, 6 пунктов экстренной медпомощи Николаевской области получили специализированные автомобили.

Об этом сообщают на странице Николаевской облгосадминистрации.

Кареты скорой помощи были закуплены КНП «Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Их передали в Кривое Озеро, Казанку, Снигиревку, Николаев и Новую Одессу.

В течение 2020 года бригады «скорой» осуществили 179 тысяч 185 выездов для оказания экстренной медицинской помощи жителям Николаевщины. С начала пандемии совершено более 22 тысяч выездов к больным COVID-19. Известно, что стоимость одного такого автомобиля составляет 1 миллион 960 тысяч гривен.

В мероприятии принял участие председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. По его мнению, пополнение автопарка повысит качество и доступность оказания медпомощи населению области.

— Я очень рад, что мы идем по графику и выполняем то, что обещаем. И хочу поблагодарить людей, которые будут работать на новой технике, ведь их труд неоценим, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что николаевские медики присоединились к всеукраинскому флешмобу-конкурсу ко Дню специалистов системы экстренной медицинской помощи, который был 27 мая.