Ландшафтный региональный парк «Тилигульский» хотят обнести деревянным забором и установить на входе кассовый аппарат на входе.

Об этом шла речь на заседании экологической комиссии Николаевского областного совета во вторник, 15 июня, передает корреспондент НикВести.

Глава комиссии Алла Ряжских отметила, что из-за потока туристов на машинах уничтожаются растения.

— Когда я просто приезжаю на отдых, вижу, что машинами заставлено все, под колесами все уничтожается. Люди приезжают на отдых, но что мы имеем — имеем уничтожение территории, — сказала она.

Исполняющий обязанности директора парка Олег Деркач рассказал, что до 2014 года посещения были несущественными — отдыхали, в основном, местные жители и иногда приезжие из Одесской области. После аннексии Крыма поток туристов в Николаевской области увеличился, из-за чего выросла нагрузка и на природу. Активно посещать парк стали также из-за пандемии, когда закрылись границы в другие страны.

— У нас очень бурно начало развиваться такое явление как внутренний туризм. И люди просто массово приезжают. В условиях пандемии у нас было все заполнено — Кинбурн коблево-рыбаковская зона. Все учреждения рекреационные были переполнены. Конечно, региональные ландшафтные парки как естественные образования не были изначально подготовлены к такому буму рекреационному. Было побережье, дикая природа, — сказал Олег Деркач.

Он добавил, что отдых людей в ландшафтном парке сосредоточен вдоль песчаных кос, поскольку часть побережий на территории заболочены или заканчиваются обрывом. Особой популярностью пользуется Чиловая коса, ггде несколько лет также работает ферма «Устрицы скифии».

Ее владелец Андрей Пигулевский предложил установить небольшую экоограду по типу старых деревянных заборов. Он добавил, что могут быть эксцессы и какие-то деньги придется каждый год тратить на поддержание такого забора. Однако, по его мнению, это единственный недорогой материал, а забор позволит упорядочить туризм в ландшафтном парке.

Также планируется установить кассовый аппарат. Стоимость входа на территорию РЛП «Тилигульский» — 10 гривен.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности директора регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что Коблевский сельсовет не согласовывает границы парка, поскольку имеет свои планы на данную территорию.