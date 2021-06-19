Устройство под названием Mosqitter привлекает кровососущих насекомых, имитируя присутствие человека.

Об этом сообщает hromadske.

Украинский стартап Mosquito Control, который разработал интеллектуальную экологическую систему борьбы с комарами Mosqitter, победил на инвестиционном конкурсе SelectUSA Summit Industry в США.

Борьба с комарами во всем мире направлена на уменьшение риска инфекционных заболеваний, которые передают эти насекомые. Это малярия, вирус Зика, лихорадка денге, вирус Чикунгунья и др. По данным ВОЗ, ежегодно только малярией заболевают до 280 миллионов человек, умирают от 367 до 755 тысяч.

Для уменьшения популяции опасных комаров придумывают различные способы. Например, заражают комаров инфекциями или вмешиваются в их гены. При этом важно критически не изменить популяцию комаров, так как они занимают важную часть в экосистеме. О том, зачем нужны комары, мы писали раньше.

Устройство от Mosquito Control работает как ловушка с приманкой, которая эффективна на больших и открытых территориях. Его ставят на открытом воздухе, где Mosqitter подает комарам сигналы с помощью запаха, тепла и углекислого газа. Запах имитирует аромат человека, для этого в устройство заливают определенное вещество, а углекислый газ должен имитировать дыхание. Когда насекомое подлетает достаточно близко, устройство его засасывает.

Недавно стартап также победил в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2020. Более о разработке украинских изобретателей вы можете узнать в нашем материале .

Конкурс SelectUSA организуют с 2007 года. Он является единственным подобным мероприятием США на федеральном уровне. Победа в конкурсе позволит украинской компании быстро освоить рынок в США.

Напомним, осенью 2020 года украинский стартап «Eat me at» после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный соевый белок.