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Устройство под названием Mosqitter привлекает кровососущих насекомых, имитируя присутствие человека.
Об этом сообщает hromadske.
Украинский стартап Mosquito Control, который разработал интеллектуальную экологическую систему борьбы с комарами Mosqitter, победил на инвестиционном конкурсе SelectUSA Summit Industry в США.
Борьба с комарами во всем мире направлена на уменьшение риска инфекционных заболеваний, которые передают эти насекомые. Это малярия, вирус Зика, лихорадка денге, вирус Чикунгунья и др. По данным ВОЗ, ежегодно только малярией заболевают до 280 миллионов человек, умирают от 367 до 755 тысяч.
Для уменьшения популяции опасных комаров придумывают различные способы. Например, заражают комаров инфекциями или вмешиваются в их гены. При этом важно критически не изменить популяцию комаров, так как они занимают важную часть в экосистеме. О том, зачем нужны комары, мы писали раньше.
Устройство от Mosquito Control работает как ловушка с приманкой, которая эффективна на больших и открытых территориях. Его ставят на открытом воздухе, где Mosqitter подает комарам сигналы с помощью запаха, тепла и углекислого газа. Запах имитирует аромат человека, для этого в устройство заливают определенное вещество, а углекислый газ должен имитировать дыхание. Когда насекомое подлетает достаточно близко, устройство его засасывает.
Недавно стартап также победил в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2020. Более о разработке украинских изобретателей вы можете узнать в нашем материале .
Конкурс SelectUSA организуют с 2007 года. Он является единственным подобным мероприятием США на федеральном уровне. Победа в конкурсе позволит украинской компании быстро освоить рынок в США.
Напомним, осенью 2020 года украинский стартап «Eat me at» после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный соевый белок.
Устройство под названием Mosqitter привлекает кровососущих насекомых, имитируя присутствие человека.
Об этом сообщает hromadske.
Украинский стартап Mosquito Control, который разработал интеллектуальную экологическую систему борьбы с комарами Mosqitter, победил на инвестиционном конкурсе SelectUSA Summit Industry в США.
Борьба с комарами во всем мире направлена на уменьшение риска инфекционных заболеваний, которые передают эти насекомые. Это малярия, вирус Зика, лихорадка денге, вирус Чикунгунья и др. По данным ВОЗ, ежегодно только малярией заболевают до 280 миллионов человек, умирают от 367 до 755 тысяч.
Для уменьшения популяции опасных комаров придумывают различные способы. Например, заражают комаров инфекциями или вмешиваются в их гены. При этом важно критически не изменить популяцию комаров, так как они занимают важную часть в экосистеме. О том, зачем нужны комары, мы писали раньше.
Устройство от Mosquito Control работает как ловушка с приманкой, которая эффективна на больших и открытых территориях. Его ставят на открытом воздухе, где Mosqitter подает комарам сигналы с помощью запаха, тепла и углекислого газа. Запах имитирует аромат человека, для этого в устройство заливают определенное вещество, а углекислый газ должен имитировать дыхание. Когда насекомое подлетает достаточно близко, устройство его засасывает.
Недавно стартап также победил в конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2020. Более о разработке украинских изобретателей вы можете узнать в нашем материале .
Конкурс SelectUSA организуют с 2007 года. Он является единственным подобным мероприятием США на федеральном уровне. Победа в конкурсе позволит украинской компании быстро освоить рынок в США.
Напомним, осенью 2020 года украинский стартап «Eat me at» после двух лет разработки запустил производство мяса из растений, основой которого является текстурированный соевый белок.