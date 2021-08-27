Пандемия коронавируса может продолжаться еще от двух до пяти лет, поэтому ношение масок может остаться обязательной противоэпидемической мерой до окончательного преодоления COVID-19.

Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— Маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно, до последних дней преодоления пандемии в мире. Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа, — сказал Игорь Кузин.

Он отметил, что коронавирус быстро мутирует, и ежемесячно можно сталкиваться с новыми штаммами, поэтому пандемия еще продлится от двух до пяти лет, пока не появится общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.