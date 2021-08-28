Министерство здравоохранения пока не планирует вводить бустерную дозу вакцины в Украине.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

По словам главного санврача, нет «достоверных статей в научных журналах и позиций международных организаций» о том, что бустерная доза является рекомендательной.

— Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это только заявления… Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год, — сказал Игорь Кузин.

В Минздраве ожидают получить новые данные об эффективность бустерной дозы в конце сентября. Стратегию о ревакцинации рассмотрят позже.

Напомним, Игорь Кузин также завил, что пандемия коронавируса может продолжаться еще от двух до пяти лет, поэтому ношение масок может остаться обязательной противоэпидемической мерой до окончательного преодоления COVID-19.