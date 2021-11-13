В центре Николаева продолжили нанесение велоразметки — она появилась на участке между Соборной площадью и сквером имени 68 Десантников.

Об этом пишут на странице Департамента ЖКХ Николаевского горсовета в Facebook.

Подрядчики нарисовали специальные отметки красной краской в сторону Ингульского пешеходного моста. Все желающие уже могут воспользоваться новыми полосами движения.

В департаменте также акцентируют внимание горожан на правилах пользования велодорожками.

— На велопереездах появилась разметка 1.13. «Акульи зубы» указывают велосипедисту дать дорогу транспорту, приближающемуся к нерегулируемому перекрестку по главной дороге. Соборная по отношению к ним – второстепенна, поэтому вступает в силу правило пересечения нерегулируемых перекрестков 16.11 ПДД. Пересечение с Большой Морской регулируемое, в случае отключения светофоров руководствуемся разметкой, — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что велодорожки также рассчитаны на водителей разнообразного электротранспорта. То есть, по ним могут двигаться и электросамокаты, использование которых не регулируется ни одним документом, из-за чего возникает риск ДТП.

Ранее сообщалось, что взрослых велосипедистов, которые будут двигаться по пешеходной части Соборной за пределами велодорожки, теперь могут оштрафовать.