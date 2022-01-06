Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане Казахстана «должны стать на колени перед военными», извиниться и договариваться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Видеозапись его выступления опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

—Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди. К этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит. Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать. Еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает для переговоров и выстраивания своего государства, — сказал он .

Александр Лукашенко также отметил, что «с Токаевым можно договориться», назвал его дипломатом, умным и образованным человеком.

Он также провел параллель между событиями в Казахстане и ситуацией в Беларуси.

—Для нас это урок. Еще один урок, в том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные беларусы. Дело не в этом. Не беларусы бы решали вопросы беларусов, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что В четверг, 6 января, на сайте ОДКБ было обнародовано официальное заявление о том, что в Казахстан направлены «подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан».

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.