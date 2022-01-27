Вице-мэр Анатолий Петров и начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай снова пообещали предоставить справку о проведенной проверке в роддоме № 3, которая показала отсутствие фактов неформальных доплат врачам.

Об этом они сказали в комментарии корреспонденту НикВести в среду, 26 января.

Отметим, что утром в этот же день Ирина Шамрай, выступая на заседании исполкома, отметила, что эта информация является открытой.

— Вы можете или к нам обратиться или к руководителю учреждения. Это абсолютно не является тайной. Они вам покажут все документы. У нас это все абсолютно открыто. Мы заинтересованы в том, чтобы это было открыто для всех, — сказала она в ответ на обращение члена исполкома Екатерины Стоколяс.

Заместитель городского головы Анатолий Петров в комментарии НикВести отметил, что в горздраве предоставят общественности детальную информацию.

— После выхода статьи мы сразу же обратили на нее внимание. В этот же день была создана комиссия управлением здравоохранения. Мы выезжали в родильный дом № 3, провели служебное расследование. По результатам расследования факт не подтвердился. Сами документы я, честно, не перечитывал. Более детальную информацию предоставит начальник управления, — сказал Анатолий Петров.

При этом Ирина Шамрай отметила, что подготовит эту информацию и передаст непосредственно Анатолию Петрову, так как именно он ранее пообещал ее опубликовать.

— Я до конца дня (26 января, — прим.) буду пытаться эту справку привести в соответствие с защитой персональных данных, потому что там четко прописаны все родильницы, беременные, которые находились на сохранении. Поэтому я сделаю обобщающую информацию, деперсонализированную. Подготовлю Анатолию Леонидовичу, чтобы он, так как это анонсировал, и опубликовал, — отметила Ирина Шамрай.

Отметим, что по состоянию на утро 27 января, результаты проверки не опубликованы.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что информацией о том, что в роддомах берут деньги за роды, должнызаниматься правоохранительные органы. Он также отметил, что начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай уже прокомментировала результаты проверки на заседании исполкома, где она сказала, что результаты проверки родильных домов города показали отсутствие фактов неформальных доплат врачам.

Ранее вице-мэр Николаева Анатолий Петров заявил, что Управление здравоохранения городского совета публично обнародует результаты проверки по неформальным доплатам врачам в родильном доме №3, однако по состоянию на утро 26 января результаты опубликованы не были.

Отметим, что бесплатные роды в Украине гарантированы государством. В декабре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Национальная служба здоровья Украины компенсирует за одни роды 15 тысяч 101 гривну по программе медицинских гарантий. По данным системы E-Health Николаевский роддом №3 получил в 2021 году 43 миллиона 125 тысяч 99 гривен по данной программе.

Напомним, николаевский блогер Ольга Киселева, недавно ставшая мамой, рассказала о расценках в городском роддоме №3. В частности, она озвучила стоимость платных палат — 580 гривен и 2,5 тысячи гривен. Однако, как выяснилось, на сайте Николаевского городского совета отсутствует информация о наличии в роддоме №3 палат за 2,5 тысячи гривен. Официально, согласно решения исполкома, медперсонал может предоставлять платные услуги по пребыванию в палате с улучшенным сервисом за 582 гривны в сутки.

В то же время блогер рассказала сумму, которую необходимо доплатить врачам: 8 тысяч гривен — за роды и 10 тысяч гривен стоит кесарево.

Реагируя на публикации НикВести, начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что управление здравоохранения Николаевского городского совета проверит информацию о том, что в роддоме №3 устанавливают расценки на роды.

В то же время Ольга Киселева опубликовала видео-опровержение, в котором заявила, что изначально некое «местечковое издание» неправильно истолковало её слова, вследствие чего врачей начали вызывать «на ковёр». На самом же деле, как ранее утверждала блогер, в роддоме №3 нет фиксированных тарифов для благодарности врачей.

Позже оказалось, что удалённый прямой эфир николаевского блогера Ольги Киселевой был не единственным видео, где популярные пользователи Instagram обсуждали конкретные суммы неформальных доплат врачам в Николаевском роддоме №3.