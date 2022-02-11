Управление образования Николаевского горсовета отменило тендер на услугу по организации питания в детских садах и школах в 2022 году с ожидаемой стоимостью в 153,6 миллиона и объявило повторные торги.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Первый тендер был объявлен, как сообщалось, в ноябре 2021 года. в январе 2022 его отменили, «забраковав» заявки обоих участников — коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева (КОП) и частного предприятия «Южноукраинский комбинат питания». Причина отклонения заявок не указана.

Новые торги гороно объявило 10 февраля. Теперь ориентировочная цена составляет 112 миллионов 558 тысяч 215 гривен. Связано это с тем, что победитель торгов будет предоставлять услуги 125 школам и садикам с 1 апреля. Предыдущий тендер охватывал весь 2022 год.

Напомним, что исполнительный комитет городского совета своим решением поднял стоимость детского питания в учебных заведениях Николаева с 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в учебных заведениях Николаевщины и Украины с 1 января 2022 года ввели обновленное питание. В новом меню увеличили количество овощей, бобовых, молочных продуктов, а также уменьшили потребление сахара, соли и хлеба. Среди проблем введения нового меню остаются низкая стоимость питания и закупка продуктов.

В николаевской школе №19 в течении недели тестировали новое меню, которое разработали на Коммунальном производственном предприятии по организации питания в учебных заведениях Николаева.

В учебных учреждениях жалуются на новое меню. Например, в обласном коммунальном заведении «Вознесенская специальная школа» отмечают, что воспитанники, которые там живут, не наедаются блюдами из нового меню, а сироты не имеют возможности попробовать то, что могут есть дети в семьях.

Ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала изменить менюв школах и детсадах, сделав его более сбалансированным и полноценным. Депутат отметила, что новое меню, разработанное кулинаром Евгением Клопотенко по инициативе супруги президента Елены Зеленской, нехарактерно для украинской кухни, а потому дети отказываются есть такие блюда.

Когда новое меню подверглось критике со стороны многих родителей по всей Украине, кулинар Евгений Клопотенко заявил, что вместе с командой прописал дальнейшие действия.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.