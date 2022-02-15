Защитные сооружения в жилых домах Николаева доукомплектуют мебелью.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Сообщается, что по поручению мэра Александра Сенкевича в бомбоубежища перевозят стулья и парты, которые раньше использовались в школах города.

— Как рассказывал на днях мэр Николаева, для учебных заведений в последние годы было приобретено много новой современной мебели. А бывшие в употреблении решили использовать для обустройства укрытий, — объяснили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Начальник управления по вопросам ЧС и гражданской защиты населения Александр Герасименя проинформировал, что для обеспечения 72 защитных сооружений Николаева туда привезут 600 стульев и около 200 столов. С перевозкой помогают представители ГФ «Сокол» и администрации Центрального района.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич с иронией констатировал, что в случае обстрела города из залповых установок возможности укрыться в бомбоубежищах не будет.

Как известно, в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

На территории Ингульского района Николаева 50% защитных сооружений для населения не готовы к использованию.

Также сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

При этом что в случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона Намыв негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

Ранее заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.