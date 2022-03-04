За последние 8 дней, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, в Киеве родились 390 малышей: 199 мальчиков и 191 девочка.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что больницы города и роддома работают, а врачи находятся на боевом дежурстве.

К тому же малыши появились и в Киевском зоопарке: там родился лемур, которого назвали Байрактаром.

В настоящее время город продолжает готовиться к обороне. На улицах устанавливают все больше блокпостов, ограничительных блоков, ежей.

Кроме того, в Киеве работает гуманитарный штаб. Там можно получить еду и напитки, лекарства, средства гигиены и т. д. Кроме того, в штаб могут обращаться те, кто хочет оказать помощь: компании, волонтеры, водители и т. д.

Для получения гуманитарной помощи киевлянам был открыт сбор благотворительных взносов. Средства поступают на счет благотворительного фонда «Майбутній Київ». Реквизиты:

БУ «Благотворительный Фонд «Майбутній Київ»

ЕГРПОУ 39365432

Счет в гривне : RU 91 3808 0500 0000 0026 0054 5755 9

Счет в Евро : RU 13 3808 0500 0000 0026 0034 5756 2

Счет в долларах: RU 87 3808 0500 0000 0026 0044 5756 1

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 4 марта идут 9-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям. К пятнице потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в Энергодаре. Там начался пожар. К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра по местному времени ликвидирован. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано. В пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам первых переговоров был определен список тем. Во время второго раунда о нужных Украине результатах стороны не договорились, однако пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Также 2 марта оккупанты атаковали Вознесенск. Нападение было отражено. Однако пришлось взорвать мост, соединяющий микрорайон Болгарка с центром города. Российские захватчики разбежались по дворам жилых домов в частном секторе микрорайона Вознесенска Болгарка и разместили там свою технику. Жителей Болгарки эвакуировали в Вознесенск.

Вечером 3 марта мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что есть вероятность, что войска оккупантов сегодня, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.