Для ускорения и лучшей координации доставки гуманитарных грузов «Укрзалізниця» определила 50 специальных вагонов в 32 пассажирских поездах. Они будут курсировать исключительно для отправлений гуманитарной помощи на отдельных маршрутах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Это позволит четко отделить гуманитарную миссию «Укрзалізниці» от непосредственного нашей работы — перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза», — говорится в сообщении.

Чтобы отправить гумпомощь по железной дороге, необходимо оставить заявку на отправку через горячую линию УЗ по номеру 0 800 503 222 или 044 465 03 87 и указать характеристики груза. Приоритетными грузами являются медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.

После этого следует надежно упаковать гуманитарную помощь и нанести номер заявки с указанным именем, местом назначения и контактным номером лица, встречающего груз. Благодаря этим сведениям можно будет также отследить отправленную помощь.

Перевозчик оставляет за собой право проверки отправленного груза. Подробную информацию можно получить на сайте https://zalizna-dopomoga.info.

Напомним, с начала войны УЗ перевезла пассажирскими вагонами более 7,8 тысяч тонн гуманитарного груза, и отправила 1670 грузовых вагонов с гумпомощью по всей стране. Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.