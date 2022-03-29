Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Для ускорения и лучшей координации доставки гуманитарных грузов «Укрзалізниця» определила 50 специальных вагонов в 32 пассажирских поездах. Они будут курсировать исключительно для отправлений гуманитарной помощи на отдельных маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это позволит четко отделить гуманитарную миссию «Укрзалізниці» от непосредственного нашей работы — перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза», — говорится в сообщении.
Чтобы отправить гумпомощь по железной дороге, необходимо оставить заявку на отправку через горячую линию УЗ по номеру 0 800 503 222 или 044 465 03 87 и указать характеристики груза. Приоритетными грузами являются медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.
После этого следует надежно упаковать гуманитарную помощь и нанести номер заявки с указанным именем, местом назначения и контактным номером лица, встречающего груз. Благодаря этим сведениям можно будет также отследить отправленную помощь.
Перевозчик оставляет за собой право проверки отправленного груза. Подробную информацию можно получить на сайте https://zalizna-dopomoga.info.
Напомним, с начала войны УЗ перевезла пассажирскими вагонами более 7,8 тысяч тонн гуманитарного груза, и отправила 1670 грузовых вагонов с гумпомощью по всей стране. Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Для ускорения и лучшей координации доставки гуманитарных грузов «Укрзалізниця» определила 50 специальных вагонов в 32 пассажирских поездах. Они будут курсировать исключительно для отправлений гуманитарной помощи на отдельных маршрутах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Это позволит четко отделить гуманитарную миссию «Укрзалізниці» от непосредственного нашей работы — перевозки пассажиров и грузов, а также обеспечит дополнительную безопасность гуманитарного груза», — говорится в сообщении.
Чтобы отправить гумпомощь по железной дороге, необходимо оставить заявку на отправку через горячую линию УЗ по номеру 0 800 503 222 или 044 465 03 87 и указать характеристики груза. Приоритетными грузами являются медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.
После этого следует надежно упаковать гуманитарную помощь и нанести номер заявки с указанным именем, местом назначения и контактным номером лица, встречающего груз. Благодаря этим сведениям можно будет также отследить отправленную помощь.
Перевозчик оставляет за собой право проверки отправленного груза. Подробную информацию можно получить на сайте https://zalizna-dopomoga.info.
Напомним, с начала войны УЗ перевезла пассажирскими вагонами более 7,8 тысяч тонн гуманитарного груза, и отправила 1670 грузовых вагонов с гумпомощью по всей стране. Больше всего помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.