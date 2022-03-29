Благотворительный фонд «Світлі справи» объявил сбор средств на тепловизоры и приборы ночного видения для украинских военнослужащих в Николаевской области.

— Устройства передадим военнослужащим в «горячие точки» Николаевской области. Часть из них направим в очаковский гарнизон. Тепловизоры и приборы ночного видения также направят на передовую военнослужащим ВСУ, – сказано в сообщении.

Волонтеры собираются закупить тепловизоры со встроенным лазерным дальномером iRay Finder FH35R, способные «видеть» на 600 метров. Стоимость одного такого устройства составляет 92,4 тысячи гривен.

Для нужд ВСУ волонтёры также собираются закупить приборы ночного видения Sytong HT-66. Стоимость одного такого устройства составляет 16,5 тысяч гривен.

— Сегодня наши бойцы как никогда нуждаются в тепловизорах и приборах ночного видения. Благодаря наличию таких устройств бойцы ВСУ поучат значительное преимущество – они смогут увидеть врага ночью и уничтожить его, сработав на опережение. Это также контроль пограничных территорий, отслеживание подозрительной активности, предупреждение внештатных ситуаций и охрана стратегически важных объектов. Давайте будем едины в такое тяжелое для всех нас время и вместе поможем нашим защитникам дать достойный отпор врагу, – добавили в штабе.

Благотворительный фонд «Світлі справи»

Номер карточного счета для пересылки средств для физических лиц:

Номер карты: 5375 4907 0033 4534

Получатель: БО «БФ «Світлі справи»

Банк: Банк «ВОСТОК»

Реквизиты для перечисления средств для юридических лиц:

БО «БФ «Світлі справи»

ЕГРПОУ 44084781

UA203071230000026002011029387

в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

МФО 307123

Комментарий к платежу: На тепловизор

Для более быстрого и безопасного способа перевода можно перевести деньги на тепловизоры и приборы ночного видения для ВСУ, перейдя по ссылке.

Контактный номер, по которому можно связаться с волонтерами фонда: +0800 300 520. Ознакомится с деятельность благотворительного фонда «Світлі справи» также можнона официальном сайте.