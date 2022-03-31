Жительница Лондона из Украины рассказала о городе, где она выросла, и в который пришла война. В квартиру ее матери в Николаеве прилетел российский снаряд, она чудом выжила.

Подробности истории выяснило локальное издание MyLondon.

Татьяна Бланд уже долгие годы спокойно работает геодезистом в Твикенхеме, однако после российского вторжения ее жизнь разделилась на до и после. Она признается, что живет в «постоянном страхе» за Николаев, который российские войска могут попытаться превратить во второй Мариуполь.

Отец Татьяны воюет под Мариуполем, последние недели она не может с ним связываться, отмечая, что его и сослуживцев фактически заблокировали российские войска.

— Там нет фактического выхода или входа, поэтому в данный момент это не очень перспективно, — рассказала она.

Ее 51-летняя мать осталась в Николаеве и попала в опасную ситуацию, когда ее квартира стала местом для прямого попадания российского снаряда.

— В квартиру мамы попал снаряд. Моя мама была с моей крестной в момент попадания снаряда, но им удалось сбежать до того, как взрыв коснулся их, — описала ситуацию Татьяна Бланд.

Даже после этого инцидента ее родственники предпочитают оставаться в Николаеве.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.