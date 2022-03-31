Телеканал National Geographic рассказал своей аудитории несколько историй о самоотверженности сотрудников украинских зоопарков и сподвиг зрителей жертвовать деньги на спасение животных.

Материал опубликован на сайте телеканала.

Авторы телеканала напомнили, что после начала войны животные в Украине попали в очень затруднительное положение, из которого не смогут выбраться без нужной помощи.

— Десятки тысяч животных также оставлены в Украине, в зоопарках, на фермах, в заповедниках, в приютах и на улицах. Еды почти нет, особенно в местах, где идут ожесточенные бои, а многие районы недоступны для посторонней помощи. Зоопарки и заповедники сообщают, что их животные получили травмы в результате бомбардировок. Они вздрагивают, когда включаются сирены воздушной тревоги и при звуках взрывов они бегут в свои ворота и даже бросают своих детенышей. Некоторые заповедники сообщают, что животные умерли от шока, — говорится на National Geographic.

Научно-популярный канал осветил примеры отважного поведения смотрителя Киевского зоопарка, который спит вместе с слоном, чтобы животное не боялось обстрелов. Не забыли и про Николаевский зоопарк, сотрудники которого не бросили питомцев и помогают им всеми силами.

В заключительной части текста National Geographic попросил свою аудиторию жертвовать для помощи животным в Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 20 погибших.



