Несмотря на полномасштабную войну аграрии Николаевщины частично приступили к полевым работам.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

В местах, где не было боевых действий, работы на полях начались еще неделю назад, а там, где оккупанты отступили, ведутся подготовительные мероприятия, в частности, расчищают территорию. Ведь иначе срыв посевной будет равнятся гуманитарной катастрофе. В этом году посевная самая сложная в истории Украины, а эксперты прогнозируют, что она может значительно затянуться.

— Сегодня из-за того, что очень активно идут «прилеты» на территории, саперы понемногу отрабатывают участки. И, где возможно, то мы, конечно же, начнем посевную. Какими видами культур - сейчас будем решать вообще в зависимости от того, как будут разворачиваться боевые действия. Если будет допустимо, то будет подсолнух, если успеем, то и зерновые. Все зависит от того, как будут развиваться события, - рассказал Андрей Ботанин, глава Мешково-Погореловской ОТГ.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.