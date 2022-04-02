С начала войны в Николаевской областной детской больнице оказали экстренную медицинскую помощь 14 детям, которые были ранены в результате бомбардировок со стороны российских оккупантов.

Об этом в комментарии телеканалу «НИС-ТВ» рассказал главврач больницы Александр Плиткин.

По его словам, все дети поступали в крайне тяжелом состоянии. А врачи оперировали прямо во время бомбежек.

— Все поступали в крайне тяжелом состоянии, потому что те бомбы, осколки, они приводили к достаточно серьезным поражениям. Огромное спасибо коллективу, который самоотверженно работал. Потому что деток в основном привозили во время обстрелов. И хирурги, и травматологи, и реаниматологи работали в операционных. Сразу были задействованы несколько операционных. Несмотря на бомбежки все доктора выполняли свой долг, - рассказал Александр Плиткин.

Сейчас Николаевская областная детская больница продолжает принимать детей с города и области. Почти все отделения функционируют, а 20% медперсонала работают круглосуточно.

Нужды в лекарствах и медпрепаратах нет: помогает государство и волонтеры.

— Мы все виды помощи оказываем, практически все. С чем бы не обратились, дежурят и ЛОР-врачи, и траматологи, хирурги, реаниматологи, педиатры… Несмотря ни на бомбежки, ни на все остальное все равно в день выходят и кардиологи, и невропатологи, и радиологи, рентгенологи. Все службы, которые необходимы. Мы живем полноценной жизнью, - рассказал Александр Плиткин.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.