Сотни людей в Нью-Йорке поддержали украинских военных и призвали Штаты усилить оборонную помощь Украине.

Как пишет Укринформ, люди с сине-желтыми флагами и лозунгами собрались на Манхэттене возле штаб-квартиры ООН, чтобы выразить свою поддержку Вооруженным Силам Украины.

Минутой молчания участники акции почтили память павших защитников Родины.

— Украине не нужны американские войска на территории нашей страны. Но Украине нужно американское современное эффективное оружие. Причем уже сегодня, если не вчера, поскольку оно поможет сохранить жизнь многих наших соотечественников и будет уничтожать орков, – сказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, выступая на митинге.

Участники акции призвали убеждать на всех уровнях западные страны в необходимости предоставлять Украине оружие, в том числе наступательное, которое поможет приблизить победу свободного мира над злом, усиливать санкции против России.

А также содействовать обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и других городов, которые больше всего страдают от российских обстрелов и бомбардировок.

На тротуаре участники акции в знак поддержки украинской армии выложили из фонариков, стилизованных под свечи, надпись «ВСУ».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.