В начале марта российские солдаты отобрали у главы IT-компании Дмитрия Майбороды несколько телефонов. Теперь он по геолокации нашел украденное в окрестностях Москвы.

Об этом информирует «Медиазона».

С началом войны разработчик выехал в село Бервица Броварского района Киевщины. В первых числах марта туда зашли российские солдаты, занявшиеся мародерством и грабежом. В число их добычи попали пустые тестовые трубки.

— Так вышло, что я, уезжая из Киева, взял тестовые телефоны — просто, на всякий случай. Мы мобильные приложения пишем и на них тестируем. 4 марта военные пришли к нам на дачу, и я отдал им тестовый телефон, спрятав свой. Они искали, кто наводит на них артиллерию, — рассказал Дмитрий Майборода.

По его словам, в середине марта ему вместе с семьей удалось выбраться в безопасное место, на подконрольную Украине территорию. Тогда то он и понял, что наворованные телефоны находятся в России. Один из них оказался в военном госпитале в Долгопрудном под Москвой.

— Свои тестовые телефоны я обнаружил случайно, когда просто зашел в аккаунт Google — подумал, что надо их отвязать. Тот, что в госпитале, три дня назад был активен, я написал туда пару ласковых. Еще один пока не пингуется, но ресурс писал, что где-то в России. Я их заблокировал, может, поэтому и не выходят на связь, — отметил разработчик мобильных приложений.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.