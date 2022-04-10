За время полномасштабной войны пограничники задержали 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели бежать за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Некоторые мужчины стали жертвами мошенников, которые в анонимных каналах предлагают незаконные услуги: они берут деньги, а затем исчезают.

Некоторые пытаются подкупить пограничников или используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей.

Большинство нарушителей, по данным ГПСУ, пытаются перейти границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Такой способ иногда опасен.

— В последнее время случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов, — говорится в сообщении.

Кроме того, семь мужчин пытались через горы попасть в Румынию. Их обнаружили пограничники и спасатели. Двое мужчин получили сильное обморожение и не могли самостоятельно передвигаться. Шестерых человек оштрафовали, а их проводником оказался несовершеннолетний.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.