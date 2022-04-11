«Укрзалізниця» на 11 апреля назначила 13 эвакуационных рейсов для жителей восточных областей.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Из Покровска:

10:00 — 240/239 Покровск — Тернополь;

14:00 — 241/242 Покровск — Львов;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

17:30 — 225/226 Покровск — Черновцы.

Из Львова:

14:00 — 241/242 Львов — Днепр;

22:00 — 274/273 Львов — Полтава Южн.

Другие:

06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.;

08:30 — 240/239 Тернополь — Днепр;

11:20 — 274/273 Славянск — Львов;

11:30 — 209/210 Харьков-Пасс. — Ивано-Франковск;

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

21:30 — 236/235 Черновцы — Киев-Пасс.;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.