С начала полномасштабного вторжения российских войск эвакуационными рейсами из Николаева в Европу выехало более 60 человек с инвалидностью с сопровождением.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

На днях эвакуационным рейсом из Николаева в ЕС отправились 25 человек с инвалидностью вместе с их семьями.

— Очередная группа отправилась в Германию, где представители австрийско-германской эвакуационной миссии встретили вынужденных переселенцев и предоставили необходимую помощь и информацию, — говорится в сообщении.

Городские власти продолжают изучать потребности в эвакуации лиц с инвалидностью – при необходимости будут организованы новые рейсы в страны Европы.

Горожанам напомнили, что в случае необходимости специальными эвакуационными рейсами можно пользоваться, заполнив анкету.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.