В Николаевской области без света и воды остались 94 населенных пункта.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

По состоянию на 11 апреля «Николаевоблэнерго» проводят ремонты на четырех подстанциях. Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 94 населенных пунктах (в трех - частично) Баштанского и Николаевского районов.

В настоящее время без газоснабжения всего 865 потребителей. Николаевский район: село Луч — 402 абонентов, село Степная Долина — 52, пгт Первомайское — 100, село Зеленый Гай — 55, село Мирное — 171, село Партизанское — 85.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.