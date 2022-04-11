Оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение на Николаевском направлении, но они не имеют успеха. Украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его логистику.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Враг продолжает атаковать южные регионы артиллерией и ракетными обстрелами.

— Информационные атаки на гражданское население юга Украины не прекращаются. В Херсонской области агитируют за создание так называемой «херсонской народной республики». Но местные жители достойно противодействуют оккупантам сознательным гражданским сопротивлением. Совместно с пограничниками наши военнослужащие продолжают обеспечивать эвакуацию гражданского населения из «горячих» точек Николаевщины и временно оккупированных территорий Херсона в безопасные зоны, — говорится в сообщении.

Обстановка в Черном море остается без изменений, сохраняя высокую вероятность ракетных атак.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.