В «Николаевоблэнерго» приняли первую поставку оборудования и пищевых наборов из европейских стран. В частности, энергетики получили мобильные генераторы и спутниковые системы Starlink.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Среди полученного оборудования – 16 комплектов Starlink второго поколения, предоставленных Илоном Маском (США, SpaceX). Это позволит быть на постоянной связи почти всем филиалам предприятия, а следовательно – оперативно возобновлять электроснабжение в сложных условиях военного времени.

Кроме того, Николаевоблэнерго получило в составе гуманитарной помощи 5 мобильных бензиновых электрогенераторов, что позволит не только вовремя выполнять работы по ремонту энергосетей оперативными бригадами, но и поможет временно обеспечить подачу электроэнергии важным общественным объектам для заживления критически необходимого оборудования.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.