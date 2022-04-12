Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои силы на это направление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

— Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется наступление на Краматорск, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.