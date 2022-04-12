Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которая дислоцируется в Николаеве, записали видеообращение к украинцам из окруженного врагом Мариуполя.

Видео опубликовала журналистка «1+1» Настя Нагорная.

Бойцы отмечают, что держали позиции до конца, но в Мариуполь невозможно подвезти боеприпасы. Это означает, что воинам больше нечем обороняться.

— Мы защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций, мы держали каждый клочок этого города в меру своих возможностей. Но реалии таковы, что город оказался в блокаде, в кольце. И ни единого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило. Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил в морскую пехоту и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго, мы остались и остаемся верными всегда. И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело: отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца, — сказал пехотинец.

— Люди, которые просят продолжать борьбу и говорят о том, что держались до конца, в тот момент хоть и находились в окружении, но не в плену и говорили без принуждения. Да, нечем сопротивляться. Но никто в мире не вправе им упрекнуть в том, что больше держать оборону нечем. Они держали многотысячную орду на мужестве и характере, — прокомментировала журналистка.

Ранее заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь записал видео из блокадного Мариуполя в котором сообщил, что уже две недели высшее командование не выходит на связь.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.