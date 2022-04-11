Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь записал видео с блокадного Мариуполя в котором сообщил, что уже две недели высшее командование не выходит на связь.

В специальном видеообращении он рассказал, что украинские военные живут с надёжей, что им придут на помощь те люди, «которые верны присяге и которые знают, что Россию можно победить».

Он также рассказал о боях с оккупантами и о том, как сложно сейчас на позициях.

— Вы задумывались о том, как здесь находиться, как биться в таких условиях, что чувствуют защитники Мариуполя? Это когда тебе пишут смс «Как у тебя дела, друг?», а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет... Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном, командует лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства... Это когда отделение «азовцев» штурмует роту элитного спецназа... Когда наши девочки делают из того, что есть, суп, а он тебе в рот не лезет, потому что за несколько кварталов умирает ребенок от голода, и ты не можешь их помочь… Это политики, которые рассказывают, что «мы их поддерживаем, мы постоянно на связи», но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается», — рассказал Святослав Паламарь.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.