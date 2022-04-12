Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в очередной раз призвал жителей города и области воздержаться от обсуждений в соцсетях военной обстановки, так оккупанты пользуются этой информацией.

В своем видеообращении он отметил, что враг сейчас активно делает вбросы в информационное пространство, люди на это реагируем, а оккупанты черпают информацию по реакциям.

Также он сообщил, что в Николаеве сегодня будут «проводить кое-какие работы» по безопасности и прозвал не публиковать информацию в пабликах, а просто сохранять спокойствие.

— Разгоняют по сетям координаты наших зданий — там военные, там регионы, там французы, миллион войск, куча точек. Как это работает? Бросили, а потом смотрят, как это в сети обсуждают. Пишут: «Да нет, там никого нет, это бред, да я ж Магеллан хожу, какие там военные», ну и снимают информацию, записывают. Второе — прошло уже много дней, критическая точка, когда люди уже устают от информации и начинают читать чужие паблики. Мы читаем орковские, орки читают наши. Этим военные пользуются, — подчеркнул он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.