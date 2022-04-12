Территорию Николаевской области, где шли активные бои только «убрали от трупов» и отправили их на север страны.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВГА Виталий Ким в комментарии CNN.

— За последние две недели мы собрали трупы, разместили их в рефрижераторах и отправили их на север страны. На сегодняшний день мы уже почти убрали нашу территорию от трупов русских. Но на линии атаки мы не можем их убрать, мы не знаем, сколько там их. Также русские вроде как стали сами убирать свои трупы и раненых. Только через четыре недели войны. У нас есть протокол, что мы должны делать (с телами), не мы, а наши вооруженные силы. Мы делаем ДНК-тест, у нас есть протокол, что с ними делать, — сказал Виталий Ким.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.