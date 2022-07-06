Monobank с 6 июля резко повысил курс продажи доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,70 до 35,18 гривны, евро — с 33,60 до 35,99 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные банка.

Кроме того, банк берет 2%-ную комиссию при снятии наличных за границей и расчеты гривневой карточкой.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк повысил стоимость валюты, установив «рыночный курс» по карточкам. В банке подняли карточный курс до уровня продажи наличного. Это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводов в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.