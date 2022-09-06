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Украина вернула тела еще 25 погибших военных.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины, — сообщили в министерстве.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Перед этим Украине удалось вернуть 541 погибшего защитника.
Ранее сообщалось, что Украина вернула тела еще 19 погибших защитников . Процесс возвращения состоялся в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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Украина вернула тела еще 25 погибших военных.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины, — сообщили в министерстве.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Перед этим Украине удалось вернуть 541 погибшего защитника.
Ранее сообщалось, что Украина вернула тела еще 19 погибших защитников . Процесс возвращения состоялся в соответствии с нормами Женевской конвенции.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга