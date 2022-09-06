Украина вернула тела еще 25 погибших военных.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины, — сообщили в министерстве.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Перед этим Украине удалось вернуть 541 погибшего защитника.

Ранее сообщалось, что Украина вернула тела еще 19 погибших защитников . Процесс возвращения состоялся в соответствии с нормами Женевской конвенции.