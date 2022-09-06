|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|06:17
|Захід сонця:
|19:23
|Температура завтра:
|+20 C°
|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|06:19
|Захід сонця
|19:33
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
Абсолютное большинство жителей Евросоюза высыпают в поддержку Украины для отражения агрессии России и отказ от российских энергоресурсов.
Об этом говорится в социологическом исследовании ЕС Eurobarometer, которое было проведено в июне-июле 2022 года, говорится на сайте Еврокомиссии.
Как и в предыдущих опросах жители ЕС подтверждают свою решительную поддержку реакции ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину. Больше одобряют гуманитарную помощь (92%) и прием у себя украинцев, спасающихся от войны (90%). 78% европейцев поддерживают экономические санкции против России, 68% выступают за предоставление военной техники Украине.
Большинство граждан ЕС согласны с тем, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии (87%), снизить свою зависимость от российских источников энергии (86%) и что хранилища газа в странах ЕС должны быть быстро заполнены, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа зимой ( 86%).
Такие исследования регулярно проводятся в ЕС. Во время нынешнего летнего соцопроса опросили в общей сложности 26 468 граждан ЕС в 27 государствах-членах методом личных и онлайн-интервью.
Напомним, растет количество граждан, которые чаще разговаривают на украинском доме, особенно за время полномасштабной войны.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Абсолютное большинство жителей Евросоюза высыпают в поддержку Украины для отражения агрессии России и отказ от российских энергоресурсов.
Об этом говорится в социологическом исследовании ЕС Eurobarometer, которое было проведено в июне-июле 2022 года, говорится на сайте Еврокомиссии.
Как и в предыдущих опросах жители ЕС подтверждают свою решительную поддержку реакции ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину. Больше одобряют гуманитарную помощь (92%) и прием у себя украинцев, спасающихся от войны (90%). 78% европейцев поддерживают экономические санкции против России, 68% выступают за предоставление военной техники Украине.
Большинство граждан ЕС согласны с тем, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии (87%), снизить свою зависимость от российских источников энергии (86%) и что хранилища газа в странах ЕС должны быть быстро заполнены, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа зимой ( 86%).
Такие исследования регулярно проводятся в ЕС. Во время нынешнего летнего соцопроса опросили в общей сложности 26 468 граждан ЕС в 27 государствах-членах методом личных и онлайн-интервью.
Напомним, растет количество граждан, которые чаще разговаривают на украинском доме, особенно за время полномасштабной войны.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга