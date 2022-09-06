Абсолютное большинство жителей Евросоюза высыпают в поддержку Украины для отражения агрессии России и отказ от российских энергоресурсов.

Об этом говорится в социологическом исследовании ЕС Eurobarometer, которое было проведено в июне-июле 2022 года, говорится на сайте Еврокомиссии.

Как и в предыдущих опросах жители ЕС подтверждают свою решительную поддержку реакции ЕС на полномасштабное вторжение России в Украину. Больше одобряют гуманитарную помощь (92%) и прием у себя украинцев, спасающихся от войны (90%). 78% европейцев поддерживают экономические санкции против России, 68% выступают за предоставление военной техники Украине.

Большинство граждан ЕС согласны с тем, что ЕС должен инвестировать в возобновляемые источники энергии (87%), снизить свою зависимость от российских источников энергии (86%) и что хранилища газа в странах ЕС должны быть быстро заполнены, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа зимой ( 86%).

Такие исследования регулярно проводятся в ЕС. Во время нынешнего летнего соцопроса опросили в общей сложности 26 468 граждан ЕС в 27 государствах-членах методом личных и онлайн-интервью.

Напомним, растет количество граждан, которые чаще разговаривают на украинском доме, особенно за время полномасштабной войны.