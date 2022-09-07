Отдельные подразделения частных военных компаний, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.