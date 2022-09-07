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Отдельные подразделения частных военных компаний, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.
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Отдельные подразделения частных военных компаний, действующие на временно захваченных территориях, насчитывают более 40% тяжелораненых и убитых.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга