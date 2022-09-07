За прошедший день, 6 сентября, авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтвержденные потери врага составляют:

83 оккупанта

5 танков

12 гаубиц «Мста-Б» и «Мста-С»

3 пушки «Гиацинт-Б»

3 единицы автобронетехники.

Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Напомним, вчера, 6 сентября, зенитно-ракетные подразделения ВСУ сбили вражеский штурмовик Су-25, который наносил авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки и Сухого Ставка на Херсощине и Безымянного в Николаевской области.