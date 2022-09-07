Английский политик Пол Жуковский из избирательного округа Велвин Гэтфилд в Хартфордшире собственноручно доставил медицинскую помощь Николаевщине.

О его поездке написали в региональных СМИ Великобритании.

Во второй половине августа мужчина заехал в Николаев, после чего отправился в Вознесенск. Его знакомые увезли продуктовые передачи в села между Николаевом и Херсоном.

По воспоминаниям политика, по дороге в Вознесенск ему было тяжело управлять полностью загруженным 7,5-тонным грузовиком.

- Приехав в Вознесенск в областную больницу, я не знаю, с кем мне нужно говорить. Наш местный контакт, украинский православный католический священник, видимо, общался с ключевыми людьми, которые посоветовали, что они будут благодарны за помощь, но я не имел представления, кто это был. Наконец нашли женщину, сотрудницу-администратора относительно высокого ранга, и мне удалось объяснить, что у меня есть определенная помощь. Ее лицо, когда она увидела количество помощи в грузовике, очень хорошо свидетельствовало об эмоциях. Думаю, наш контакт не объяснил масштаб пожертвования. У меня было 1500 кг перчаток, масок, бинтов, инвалидных колясок, ходунков, салфеток, одеял, безрецептурных лекарств и многое другое. Когда я объяснил, что это все для ее больницы, она напоминала кролика в свете фар, я думаю, не могла правильно понять, на какую сумму мы привезли помощи. Через пятнадцать минут персонал больницы забрал всю помощь, - рассказал Пол Жуковский.

Он добавил, что по его информации, привезенная медицинская помощь, вероятно, понадобилась, когда Вознесенск подвергся российским обстрелам и ракета « Калибр » попала в жилой дом.

Напомним, 20 августа, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске. Позже стало известно о пострадавших, среди которых были дети .