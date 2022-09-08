Украинский автопарк в августе пополнили 1489 электромобилей, что почти вдвое больше, чем за тот же месяц 2021 года, но на 14% меньше, чем в июле этого года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные «Укравтопрома».

Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые - 1397 ед. (152 новых и 1245 б/у).

Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf с регистрацией в августе 297 авто, второй результат у Volkswagen ID.4 – 154, третий – у Volkswagen е-Golf – 150.

Четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe – 97 ед., а замыкает ТОП-5 августовского рынка электромобилей Tesla Model 3, в зачете которой 60 регистраций.

Из 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 единиц были модели Renault Kangoo ZE

В январе-августе первую регистрацию в Украине прошли 7,366 тыс. электромобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2021 году в Украине впервые на учет было поставлено 8,872 тысячи электромобилей — на 19% больше, чем годом ранее, доля новых авто выросла до 14% по сравнению с 9%.

Напомним, что Норвегия стала первой страной, где электромобили превысили половину рынка новых машин.