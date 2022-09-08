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Украинский автопарк в августе пополнили 1489 электромобилей, что почти вдвое больше, чем за тот же месяц 2021 года, но на 14% меньше, чем в июле этого года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные «Укравтопрома».
Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые - 1397 ед. (152 новых и 1245 б/у).
Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf с регистрацией в августе 297 авто, второй результат у Volkswagen ID.4 – 154, третий – у Volkswagen е-Golf – 150.
Четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe – 97 ед., а замыкает ТОП-5 августовского рынка электромобилей Tesla Model 3, в зачете которой 60 регистраций.
Из 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 единиц были модели Renault Kangoo ZE
В январе-августе первую регистрацию в Украине прошли 7,366 тыс. электромобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В 2021 году в Украине впервые на учет было поставлено 8,872 тысячи электромобилей — на 19% больше, чем годом ранее, доля новых авто выросла до 14% по сравнению с 9%.
Напомним, что Норвегия стала первой страной, где электромобили превысили половину рынка новых машин.
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Украинский автопарк в августе пополнили 1489 электромобилей, что почти вдвое больше, чем за тот же месяц 2021 года, но на 14% меньше, чем в июле этого года.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные «Укравтопрома».
Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые - 1397 ед. (152 новых и 1245 б/у).
Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf с регистрацией в августе 297 авто, второй результат у Volkswagen ID.4 – 154, третий – у Volkswagen е-Golf – 150.
Четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe – 97 ед., а замыкает ТОП-5 августовского рынка электромобилей Tesla Model 3, в зачете которой 60 регистраций.
Из 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 единиц были модели Renault Kangoo ZE
В январе-августе первую регистрацию в Украине прошли 7,366 тыс. электромобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В 2021 году в Украине впервые на учет было поставлено 8,872 тысячи электромобилей — на 19% больше, чем годом ранее, доля новых авто выросла до 14% по сравнению с 9%.
Напомним, что Норвегия стала первой страной, где электромобили превысили половину рынка новых машин.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга