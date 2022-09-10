В результате действий Сил обороны на южнобугском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ только за предыдущие сутки составили более 58 человек убитыми.

Об этом сообщает Генштаб.

Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения «Хан» переведены в 9-й полк морской пехоты.

Среди прибывающих в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий. Российское руководство постоянно ищет новые источники пополнения резервов. Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, пытается вербовать через группы в социальных сетях «добровольцев» среди отставных военных в Кыргызской республике.

В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. В областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные меры с участием сотрудников ФСБ России — проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным Силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.

Ранее сообщалось, что на южном фронте подразделения ВСУ на некоторых участках продвинулись от двух до нескольких десятков километров.