В Николаеве в связи с проведением работ на водопроводно-канализационной сети с 12 сентября закрыто движение трамваев по маршрутам №6 и №7.

Об изменениях движения трамваев сообщает КП «Николаевэлектротранс».

Трамваи будут двигаться с Центрального рынка по улицам Синна – Малая Морская – Кузнецкая – 6-я Слободская. Возвращение в обратном направлении по тому же маршруту.

Также горожанам напомнили, что в связи с проведением работ по замене рельс-шпальной решетки временно изменено движение трамваев по маршруту №3.

В настоящее время трамваи двигаются от ЧСЗ по улице Кузнецкой, 6 Слободской в парк Народный Сад. Возвращение в обратном направлении от парка Народный Сад по улице Потемкинской, Декабристов к ЧСЗ.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре в ряде областей Украины перебои со светом возможны по всей стране.