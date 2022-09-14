С июля около 5 тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку в Великобритании. Украинские военные обучались по стандартам НАТО.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что программа обучения украинских военных получила название «INTERFLEX». К ней присоединились инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и Украины.

Украинские военные получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности.

В ближайшее время обучение расширят и откроют программу по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений ВСУ.

Напомним, что Нидерланды присоединились к возглавляемой Британией программе подготовки украинских военных.