Николаев получил партию мебели для обустройства отремонтированных комнат коммунального общежития, где будут жить переселенцы и работники критической инфраструктуры города, пострадавшие в результате боевых действий.

Это кровати с матрацами, тумбы прикроватные, шкафы для одежды, столы, стулья, напольные вешалки, одеяла, подушки и комплекты постельного белья на общую сумму до 470 тысяч гривен, сообщает Агентство развития Николаева.

Мебель приобретена за средства Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Демократическое управление в Восточной Украине» (DG East).

«За средства международных доноров еще в мае мы начали ремонт жилых и санитарных помещений в коммунальном общежитии для обустройства центра размещения внутри перемещенных лиц в Николаеве. Основные работы завершились еще летом. Поэтому более 10 отремонтированных комнат ждали меблировки. И вот в сентябре мы начали получать первую мебель. Поэтому очень благодарны нашим партнерам за очередную помощь и поддержку общества города Николаева!», - говорит Анна Ганжул, директор Агентства развития Николаева.

Эта мебель пойдет на укомплектование комнат в общежитии, где закончили ремонт для комфортных условий проживания вынужденных переселенцев и николаевцев, потерявших жилье в результате российской агрессии.