Учитывая невозможность судом осуществлять правосудие во время военного положения, распоряжением Председателя Верховного Суда изменена территориальная подсудность судебных дел Березнеговатского райсуда Николаевской области.
Об этом говорится в распоряжении Председателя Верховного Суда от 15 сентября 2022 №50, сообщает СудИнфо.
Как известно, с 26 июля возобновил работу Хозяйственный суд Николаевской области.
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Учитывая невозможность судом осуществлять правосудие во время военного положения, распоряжением Председателя Верховного Суда изменена территориальная подсудность судебных дел Березнеговатского райсуда Николаевской области.
Об этом говорится в распоряжении Председателя Верховного Суда от 15 сентября 2022 №50, сообщает СудИнфо.
Как известно, с 26 июля возобновил работу Хозяйственный суд Николаевской области.