Учитывая невозможность судом осуществлять правосудие во время военного положения, распоряжением Председателя Верховного Суда изменена территориальная подсудность судебных дел Березнеговатского райсуда Николаевской области.

Об этом говорится в распоряжении Председателя Верховного Суда от 15 сентября 2022 №50, сообщает СудИнфо.

Как известно, с 26 июля возобновил работу Хозяйственный суд Николаевской области.



