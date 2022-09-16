Использование Россией гиперзвукового оружия не дало ей преимуществ на войне против Украины. Оккупанты крайне неэффективно применили эти ракеты.

Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хик, сообщает CNN.

Этот вопрос обсуждался на саммите Североатлантического союза по разведке и национальной безопасности.

— Россия уже применила гиперзвуковое оружие в войне почти безрезультатно, — заявили в Пентагоне.

С начала полномасштабного вторжения РФ использовала гиперзвуковое оружие более десяти раз. Еще в марте министр обороны США Ллойд Остин уменьшил эффективность таких ракет, отметив, что они «не новаторские».

Напомним, что президент США Джо Байден объявил 15 сентября новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов для Украины.