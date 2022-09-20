Компания Apple заявила, что с 5 октября повысит цены на приложения и покупки в App Store по всей еврозоне и в некоторых странах Азии и Южной Америки.

Об этом пишет Reuters.

Повышение цен также ожидает Швецию и Польшу, Японию, Малайзию, Пакистан, Южную Корею, Вьетнам и Чили. В Apple также заявили, что в некоторых странах, таких как Вьетнам, повышение было связано с новыми правилами налогообложения.

Доход компании Apple растет быстрыми темпами за последние несколько лет. В настоящее время он составляет около 20 миллиардов долларов в квартал.

Напомним, Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и компьютеров Mac, которые потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над «яблочными» устройствами.