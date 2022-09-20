Космический телескоп «Джеймс Уэбб» благодаря камере в ближнем инфракрасном диапазоне сделал свои первые фотографии Марса.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Фотографии были сделаны еще 5 сентября. Телескоп сфотографировал Красную планету, находясь на расстоянии около 1,5 миллионов километров от Земли. Изображения Марса показывают область восточного полушария планеты на двух разных длинах волн или цветах инфракрасного света.

Отмечается, что на фотографии, сделанной на длине волны в 2,1 микрона, можно рассмотреть детали поверхности почти так, как они видны с орбиты. На изображении видны кратер Гюйгенса, темное пятно вулканической породы Syrtis Major Planum и более светлую равнину Эллада.

Напомним, компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки , на которых можно увидеть могилы у освобожденного Изюма в Харьковской области.