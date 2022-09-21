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Россияне начали активно интересоваться способами уехать из страны и отсрочками от армии перед обращением российского диктатора Владимира Путина, которое так и не состоялось.
Об этом свидетельствуют индексы запросов у Google, сообщает Telegram-канал. Можем объяснить.
Отмечается, что индекс запросов у Google по словосочетанию «как уехать из России» достиг максимума во вторник, 20 сентября, на фоне новостей о возможной мобилизации в РФ и псевдореферендуме в ОРДЛО.
Пик запросов, по данным Google Trends, пришелся на 18:00. Незадолго до этого появились сообщения о предстоящем обращении Путина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, отмечает ресурс. Больше всего вопрос эмиграции интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.
Также во вторник произошел всплеск запросов по мобилизации и отсрочкам от армии, говорится в сообщении. Наиболее активно мобилизацией интересовались жители Белгородской области, а пик запросов пришелся на 13:00 после первых сообщений о мобилизации.
Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Путин и Шойгу во вторник, 20 сентября, могут обратиться к россиянам.
Позже стало известно, что обращение Путина к россиянам по поводу «референдумов» на оккупированных территориях Украины перенесли на утро 21 сентября.
Россияне начали активно интересоваться способами уехать из страны и отсрочками от армии перед обращением российского диктатора Владимира Путина, которое так и не состоялось.
Об этом свидетельствуют индексы запросов у Google, сообщает Telegram-канал. Можем объяснить.
Отмечается, что индекс запросов у Google по словосочетанию «как уехать из России» достиг максимума во вторник, 20 сентября, на фоне новостей о возможной мобилизации в РФ и псевдореферендуме в ОРДЛО.
Пик запросов, по данным Google Trends, пришелся на 18:00. Незадолго до этого появились сообщения о предстоящем обращении Путина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, отмечает ресурс. Больше всего вопрос эмиграции интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.
Также во вторник произошел всплеск запросов по мобилизации и отсрочкам от армии, говорится в сообщении. Наиболее активно мобилизацией интересовались жители Белгородской области, а пик запросов пришелся на 13:00 после первых сообщений о мобилизации.
Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что Путин и Шойгу во вторник, 20 сентября, могут обратиться к россиянам.
Позже стало известно, что обращение Путина к россиянам по поводу «референдумов» на оккупированных территориях Украины перенесли на утро 21 сентября.