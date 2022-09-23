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23 вересня триває 212-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, повідомили у Генштабі.
Зокрема, з реактивної системи залпового вогню «Смерч» росіяни обстріляли прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Без людських втрат, інформує ОК «Південь».
В свою чергу, ркетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському.
Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються.
Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 окупантів, 3 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.
Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.
Оновлюється
07:48 ЗСУ збили в Миколаївській області 5 російських дронів-камікадзе, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 13 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.
07:11 Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки вчорашніх обстрілів міста.
Пошкоджень зазнали 9 приватних будинків, у семи з них, окрім вікон, побитий дах, а в приміщеннях обвалилась стеля.
Значно постраждали 5 багатоповерхівок. У них вибиті майже всі вікна, понівечені балкони.
Серед нежитлових приміщень, руйнувань зазнали магазин, кафе, банк, клініка та офіси.
Одна з ракет розірвалась на території нашого драматичного театру. Там зруйнований паркан, ударною хвилею та уламками вибило вікна, приміщення засипало склом та сміттям.
Поцілили окупанти і по нашій портовій інфраструктурі та складських приміщеннях.
Сьогодні комунальники та аварійні бригади відпрацювали частину робіт. Завтра продовжать ліквідовувати наслідки обстрілів.
23 вересня триває 212-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
На Південнобузькому напрямку протягом останньої доби обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, повідомили у Генштабі.
Зокрема, з реактивної системи залпового вогню «Смерч» росіяни обстріляли прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Без людських втрат, інформує ОК «Південь».
В свою чергу, ркетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському.
Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються.
Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 окупантів, 3 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки.
Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.
Оновлюється
07:48 ЗСУ збили в Миколаївській області 5 російських дронів-камікадзе, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 13 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.
07:11 Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про наслідки вчорашніх обстрілів міста.
Пошкоджень зазнали 9 приватних будинків, у семи з них, окрім вікон, побитий дах, а в приміщеннях обвалилась стеля.
Значно постраждали 5 багатоповерхівок. У них вибиті майже всі вікна, понівечені балкони.
Серед нежитлових приміщень, руйнувань зазнали магазин, кафе, банк, клініка та офіси.
Одна з ракет розірвалась на території нашого драматичного театру. Там зруйнований паркан, ударною хвилею та уламками вибило вікна, приміщення засипало склом та сміттям.
Поцілили окупанти і по нашій портовій інфраструктурі та складських приміщеннях.
Сьогодні комунальники та аварійні бригади відпрацювали частину робіт. Завтра продовжать ліквідовувати наслідки обстрілів.