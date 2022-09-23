Женщина из РФ жалуется оккупанту, что российская мобилизация оказалась не частичной. По ее словам, на войну с Украиной «подчистую» забирают всех россиян в возрасте с 20 до 60 лет.

Об этом «НикВести» сообщил источник, имеющий доступ к перехватам разговоров военнослужащих Вооруженных сил РФ по состоянию на сентябрь.

— В следующем здесь мобилизация. Всех забирают, всех отправляют, с кровати забирают, мужчин всех увозят, – говорит Елена. - Я знаю, - ответил российский захватчик. — В селе всех (забирают, – прим.). У вас по всей деревне в Бурятии всех собрали, мужчин забрали. И у нас тоже всех забирают. В Барнауле пока тишина, а у нас уже все, уже Приморский край, Амурская область – уже всех скачали и отправили. Полностью всех (в оригинале: всех подчистую – прим.) от 20 до 60, ни на что не смотрят, ни на какие заболевания, ни на что, всех туда, – рассказывает женщина.

Ранее «НикВести» писали, что телефонные переговоры военнослужащих российских оккупационных войск свидетельствуют о панических настроениях в их рядах , что вызвано большими потерями в живой силе, успешным продвижением Вооруженных сил Украины, сотнями отказников, проблемами с нехваткой топлива и перебоями. и мостов.